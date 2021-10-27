Рязанские школьники смогут принять участие в «Культурном марафоне» от Яндекса

Школьники Рязани и области приглашаются к участию в ежегодной онлайн-акции «Культурный марафон», которая пройдёт с 8 ноября по 10 декабря. Об этом сообщает Правительство региона.

В 2021 году проект будет посвящён кинематографу. В основе марафона — мультимедийный онлайн-текст, который погружает школьников в культурный контекст. Так, ребята узнают о том, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями и какие приемы используют.

Материалы для «Культурного марафона» подготовлены специалистами сервиса «КиноПоиск» и образовательных проектов Яндекса.

Участники акции — учителя, школьники и родители — смогут получить ценные призы за выполнение тестовых заданий.