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Среда, 27 октября, 2021
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Рязанские школьники смогут принять участие в «Культурном марафоне» от Яндекса

Александр Ильин
Изображение Dominic Wunderlich с сайта Pixabay

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Школьники Рязани и области приглашаются к участию в ежегодной онлайн-акции «Культурный марафон», которая пройдёт с 8 ноября по 10 декабря. Об этом сообщает Правительство региона.

В 2021 году проект будет посвящён кинематографу. В основе марафона — мультимедийный онлайн-текст, который погружает школьников в культурный контекст. Так, ребята узнают о том, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями и какие приемы используют. 

Материалы для «Культурного марафона» подготовлены специалистами сервиса «КиноПоиск» и образовательных проектов Яндекса. 

Участники акции — учителя, школьники и родители — смогут получить ценные призы за выполнение тестовых заданий.

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