Рязанские приставы передали залоговое имущество взыскателю

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Рязанские приставы передали автомобиль должника взыскателю. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской обласи.

Мужчина накопил долги по кредиту на сумму более чем 30 тыс. руб. Кредит он не оплачивал с января этого года. Судебные приставы в присутствии понятых арестовали его автомобиль Citroen C4. У арестованного автомобиля сняли показатели датчиков, его опечатали и передали на ответственное хранение взыскателю.

Рязанские приставы рекомендуют гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства, регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также использовать возможности мобильного приложения «ФССП России».