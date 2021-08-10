Рязанские предприниматели приглашаются к участию в семинаре по новым требованиям СанПиН

- Advertisement -

Учебно-методический центр Рязанской ТПП и АНО «Центр бизнеса Рязанской области» при поддержке Управления Роспотребнадзора по Рязанской области проводят на площадке Zoom вебинар «Санитарно-гигиеническое содержание предприятий в свете введения в действие новых санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» с 01.09.2021».

Вебинар состоится 24 августа 2021 г. в 11.00.

В мероприятии примут участие специалисты Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, а также ООО «Экологическая лаборатория».

В программе вебинара:

нормативно-правовое регулирование и особенности новых требований;

особенности организации работы предприятия в свете новых нормативных требований, в т.ч. в условиях распространения коронавируса;

организация работ по обеззараживанию воздуха, систем кондиционирования и вентиляции;

новые современные методы и средства дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Приглашаем вас принять участие в вебинаре. Для регистрации просим сообщить Ф.И.О., контактный телефон и e-mail участника, а также заполнить прилагаемую форму и до 20 августа направить скан подписанной анкеты по электронной почте [email protected], после чего на указанную почту вам будет направлена ссылка и предоставлен пароль для подключения к вебинару.

Форма для юрлиц. Форма для индивидуальный предпринимателей.

Дополнительная информация по телефонам (4912) 21-00-17, 28-99-67 УМЦ Рязанской ТПП.