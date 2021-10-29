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Пятница, 29 октября, 2021
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Рязанские полицейские задержали на улице Толстого мужчину, угрожавшего супруге расправой

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В четверг, 28 октября, полиция задержала на улице Толстого 41-летнего рязанца, который подозревается в угрозе убийством молотком супруге. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Информация в правоохранительные органы поступила в 15:00. Жена подозреваемого заявила, что муж угрожал расправиться с ней при помощи молотка, но когда та громко закричала, поспешил скрыться из квартиры. 

Получив ориентировку, полиция быстро нашла мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и задержала его. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за административные правонарушения. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»). 

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