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Суббота, 2 октября, 2021
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Рязанские полицейские задержали четырёх человек, объявленных в федеральный розыск

Александр Ильин
Рязанские полицейские задержали четырёх человек, объявленных в федеральный розыск
Фото: Pixabay

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В пятницу, 1 октября, сотрудники рязанской полиции задержали трёх мужчин и одну женщину, которых объявили в федеральный розыск за бегство от суда и следствия. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Так, правоохранители задержали 49-летнего саратовца, разыскиваемого за кражу; 26-летнюю жительницу Скопинского района за мошенничество при получении социальных выплат; 23-летнего молодого человека из Спасск-Рязанского, обвиняемого в мошенничестве; 23-летнего рязанца, который скрывался от суда, за разбойное нападение. 

Отмечается, что задержанные переданы инициаторам розыска.

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