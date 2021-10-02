Рязанские полицейские задержали четырёх человек, объявленных в федеральный розыск

В пятницу, 1 октября, сотрудники рязанской полиции задержали трёх мужчин и одну женщину, которых объявили в федеральный розыск за бегство от суда и следствия. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Так, правоохранители задержали 49-летнего саратовца, разыскиваемого за кражу; 26-летнюю жительницу Скопинского района за мошенничество при получении социальных выплат; 23-летнего молодого человека из Спасск-Рязанского, обвиняемого в мошенничестве; 23-летнего рязанца, который скрывался от суда, за разбойное нападение.

Отмечается, что задержанные переданы инициаторам розыска.