Рязанские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

В Рязани на Окском проезде правоохранители после погони задержали 29-летнего пьяного водителя на Lada Vesta. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошёл в пятницу, 17 сентября. В полицию поступил вызов о бытовой ссоре. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что один из участников конфликта — нетрезвый мужчина, который закрылся в своём автомобиле. Увидев приближающихся полицейских, водитель умчался прочь. В результате после погони нарушителя удалось задержать.

В отношении рязанца составили протокол об административном правонарушении.