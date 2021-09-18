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Суббота, 18 сентября, 2021
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Рязанские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Александр Ильин
Рязанские полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязани на Окском проезде правоохранители после погони задержали 29-летнего пьяного водителя на Lada Vesta. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.  

Инцидент произошёл в пятницу, 17 сентября. В полицию поступил вызов о бытовой ссоре. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что один из участников конфликта — нетрезвый мужчина, который закрылся в своём автомобиле. Увидев приближающихся полицейских, водитель умчался прочь. В результате после погони нарушителя удалось задержать. 

В отношении рязанца составили протокол об административном правонарушении.

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