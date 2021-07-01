Рязанские полицейские напомнили о смертельной опасности зацепинга

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Зацепингом называют способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагону за различные поручни, подножки, лестницы и другие выступающие элементы, либо проезд на крыше вагона. Поиск острых ощущений и желание доказать самому себе, что ты можешь сделать больше, чем окружающие зачастую заканчивается трагично.

Опасность поджидает и на крыше. Напряжение контактной сети достигает 30 000 вольт, при этом совершенно не обязательно касаться проводов, электрическая дуга, которая образует невидимое поле вокруг контактов способна убить в долю секунды. Количество несчастных случаев среди зацеперов указывает на необходимость усиления комплексных мер по профилактике детского травматизма на объектах повышенной опасности.

Профилактическая работа в рязанских школах, беседы с подростками и их родителями, демонстрация фото и видеоматериалов — это только малая часть работы транспортных полицейских. Участок оперативного обслуживания Рязанского ЛО МВД России на транспорте насчитывает 35 крупных железнодорожных станций и более 100 посадочных платформ. Ежесуточно по нему курсирует 82 пары поездов дальнего следования и пригородных электропоездов, а его протяженность насчитывает более 800 километров железнодорожных путей. Все это — объекты повышенной опасности, притягивающие молодежь, которая находится в поиске адреналина.

Регулярно полицейскими совместно с представителями Рязанской транспортной прокуратуры, РЖД и вневедомственной охраны проводятся профилактические рейды на остановочных пунктах и перегонах. Все мероприятия направлены на предупреждение травматизма среди несовершеннолетних. Основной проблемой, которая снижает эффективность профилактики, является отсутствие существенного наказания со стороны закона для любителей острых ощущений и их родителей. Максимальное наказание за проезд в неустановленном месте, а именно так законодательство называет развлечение юных экстремалов – административный штраф 100 рублей, а в случае, если нарушитель не достиг шестнадцати лет — ответственность несут его законные представители. Подобная мера воздействия является малоэффективной, а иногда и вовсе может спровоцировать чувство безнаказанности.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте обращается к жителями региона. Уважаемые родители, внимательнее относитесь к увлечениям своих детей, проводите беседы, рассказывайте о последствиях, которые могут наступить в результате опасных игр на объектах железнодорожного транспорта. Помните, безопасность ваших детей в ваших руках.