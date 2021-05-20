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Четверг, 20 мая, 2021
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Рязанские пляжи готовят к купальному сезону

7info7
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Подготовка рязанских пляжей к купальному сезону проходит в штатном режиме. Об этом в рамках публичного отчёта перед рязанцами 19 мая сообщил начальник ГУ по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин.

Специалисты обследуют водоёмы, где в ближайшем будущем будут открыты места отдыха. После проверки их состояния там разместят оборудование спасательных зон. К работе на пляжах подготовят сотрудников.

На особом контроле находится вопрос обеспечения безопасности людей на воде, — добавил он.

Также Сурин проинформировал рязанцев о деятельности подведомственных ему учреждений:

За прошлый год подразделениями областной противопожарно-спасательной службы на территории региона осуществлено более 10 тысяч выездов для ликвидации пожаров, спасено 43 человека и материальных ценностей на сумму около 400 млн. рублей, – отметил Александр Сурин.

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