Рязанские пенсионеры уже на этой неделе получат дополнительные выплаты

В начале сентября рязанские пенсионеры начнут получать по 10 тысяч рублей. Выплаты будут перечислены на карты. Те же, кому пенсию приносит почтальон, получат дополнительные меры поддержки в привычном формате – дома.

Как отметил депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджетам и налогам, член фракции «Единой России» Андрей Макаров, единовременные соцвыплаты из дополнительных доходов бюджета являются показателем восстановления экономики.

Все категории пенсионеров до конца 2021 года получат по 10 тысяч рублей, военнослужащие – по 15 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, общая сумма выплат превысит 500 млрд рублей, – рассказал парламентарий.

Напомним, единовременную выплату получат граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны и по состоянию на 31 августа 2021 года получающие пенсии из Пенсионного фонда России.

В Рязанской области на выплаты могут претендовать около 360 тысяч человек.

Благодаря инициативе нашего президента пенсионеры получат существенную поддержку, которая требуется всегда, особенно в постпандемийный период, – заявил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 27.08.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»