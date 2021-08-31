Рязанские пенсионеры уже на этой неделе получат дополнительные выплаты

В начале сентября рязанские пенсионеры начнут получать по 10 тысяч рублей. Выплаты будут перечислены на карты. Те же, кому пенсию приносит почтальон, получат дополнительные меры поддержки в привычном формате – дома.
Как отметил депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджетам и налогам, член фракции «Единой России» Андрей Макаров, единовременные соцвыплаты из дополнительных доходов бюджета являются показателем восстановления экономики.
Напомним, единовременную выплату получат граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны и по состоянию на 31 августа 2021 года получающие пенсии из Пенсионного фонда России.
В Рязанской области на выплаты могут претендовать около 360 тысяч человек.
Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 27.08.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»