Рязанские онкологи и офтальмологи провели совместную операцию, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Совместные действия специалистов ОКБ им. Н. А. Семашко и Областного онкологического диспансера были необходимы, поскольку хирургическое вмешательство по удалению опухоли проводилось на нижнем веке, в непосредственной близости от глазного яблока.

Оперировалась больная по поводу «базалиомы» кожи нижнего века (недоброкачественное новообразование) со значительным поражением ткани. Благодаря слаженным манипуляциям врача-офтальмолога ОКБ им. Семашко Анны Пшенниковой и врача-хирурга ОКОД Алексея Скопина нижнее веко пациентке удалось сохранить. Была выполнена хирургическая реконструкция века путем пересадки других кожных покровов. Две главные цели операции — избавление от «базалиомы» и восстановление нормальной анатомии века — были успешно достигнуты. Наличие век для глаза — принципиально важный момент, поскольку является защитной функцией для органа зрения.

— Наша помощь понадобилась в данном клиническом случае, так как вмешательство проходило крайне близко к глазному яблоку, и мы были рады оказать поддержку своим коллегам-онкологам в той сфере, в которой у нас больше опыта. За последний год это вторая подобная операция, первая также проводилась по поводу «базалиомы». Обоих пациентов мы совместно наблюдаем и после операций. При необходимости будем оказывать подобную хирургическую поддержку и дальше, — отметила Анна Пшенникова.