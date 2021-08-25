Рязанские гребцы — победители и призёры первенства России

С 19 по 26 августа в Краснодаре проходят первенство России (юноши, девушки до 17 лет) и всероссийские соревнования (юноши, девушки до 15 лет) по гребле на байдарках и каноэ. Несколько наград завоевали рязанцы, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Воспитанник «СШОР «Олимпиец» Вадим Букин завоевал «бронзу» в байдарке-одиночке на дистанции 5000 метров среди юношей до 15 лет.

Байдарочник Дмитрий Решетов на дистанции 1000 м занял 1-е место. На аналогичной дистанции в байдарке-двойке победили Матвей Литвинов и Ярослав Калинкин. Александр Живых и Дмитрий Решетов стали третьими.

Бронзу на 500 метрха завоевала байдарка-четвёрка, в которой гребли Матвей Литвинов, Ярослав Калинкин, Александр Живых, Дмитрий Решетов.

На дистанции 200 метров Матвей Литвинов и Ярослав Калинкин стали третьими в байдарке-двойке.

Матвей Арсенов выиграл 200-метровую дистанцию на каноэ-одиночке, на 1000 метрах он показал второй результат.

Каноэ-четвёрка в составе — Даниил Липкин, Матвей Арсенов, Андрей Фимин Максим Щептенов — стала второй на дистанции 500 метров.