Рязанские бизнесмены пожаловались в прокуратуру на плохие дороги в Приокском

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Рязанские предприниматели обратились в прокуратуру по поводу разбитых дорог в микрорайоне Приокский. Эту тему подняли на совместном приёме и. о. прокурора Рязанской области Никиты Зубко и бизнес-омбудсмена Михаила Пронина.

Владелец торговой точки обратил внимание на состояние дороги от проезда Шабулина до 5-й базы. Также вопросы рязанцев вызывает состояние улицы Магистральной и участка улицы Бирюзова. Они, по словам предпринимателей, не выдерживают никакой критики.

Никита Зубко поручил провести проверки районной прокуратуре вплоть до обращения в суд для устранения нарушений.