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Понедельник, 18 октября, 2021
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Рязанские аттракционы были представлены на международной выставке в Москве

7info7

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ООО ФАТ представила Рязанский регион на XV Московской международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО Осень-2021».

Выставка проходила в Москве с 11 по 13 октября. При поддержке центра «Мой Бизнес» в мероприятии приняли участие представители компании ООО ФАТ (Фото 1).

Компания ООО «ФАТ» занимается производством аттракционов с 2002 года. Они изготавливаются на заказ и, как правило, не имеют аналогов. Каждая карусель компании эксклюзивна и имеет уникальный дизайн.

Рязанские аттракционы были представлены на международной выставке в Москве

В ходе мероприятия компания ООО «ФАТ» проводила переговоры, в которых приняли участие порядка 70 человек. В рамках беседы Рязанские производители заключили один договор на поставку аттракционов и отправили на рассмотрение 5 коммерческих предложений.

Кроме того, основными посетителями выставки стали управленцы, предприниматели, представители городских администраций и органов власти, а также представители муниципальных учреждений, договора с которыми заключаются после проведения тендера.

Напоминаем, что получить услугу по обеспечению участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях можно в Центре «Мой Бизнес» Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д.1 Б, телефон горячей линии 8-4912-971-700.

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