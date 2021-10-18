Рязанские аттракционы были представлены на международной выставке в Москве

ООО ФАТ представила Рязанский регион на XV Московской международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО Осень-2021».

Выставка проходила в Москве с 11 по 13 октября. При поддержке центра «Мой Бизнес» в мероприятии приняли участие представители компании ООО ФАТ (Фото 1).

Компания ООО «ФАТ» занимается производством аттракционов с 2002 года. Они изготавливаются на заказ и, как правило, не имеют аналогов. Каждая карусель компании эксклюзивна и имеет уникальный дизайн.

В ходе мероприятия компания ООО «ФАТ» проводила переговоры, в которых приняли участие порядка 70 человек. В рамках беседы Рязанские производители заключили один договор на поставку аттракционов и отправили на рассмотрение 5 коммерческих предложений.

Кроме того, основными посетителями выставки стали управленцы, предприниматели, представители городских администраций и органов власти, а также представители муниципальных учреждений, договора с которыми заключаются после проведения тендера.

Напоминаем, что получить услугу по обеспечению участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях можно в Центре «Мой Бизнес» Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д.1 Б, телефон горячей линии 8-4912-971-700.