Рязанские активисты ОНФ осуществили мечту 21-летнего парня

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В Рязани активисты ОНФ осуществили мечту 21-летнего Александра Мартынова. В детстве его большим желанием было стать военным. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения общенародного фронта.

Восемь лет назад молодой рязанец попал в серьезное ДТП. Врачи в последний момент вывели его из комы. Последствия происшествия сказываются на жизни парня до сих пор. У Александра серьезная дисфункция двигательного аппарата, поэтому передвигаться он может только со сторонней помощью.

До аварии молодой человек мечтал стать военным. Активисты ОНФ решили помочь Александру и организовали экскурсию в училище ВДВ. Там он смог пострелять в специальном интерактивном тире.

— Саша наш подшефный, мы оказываем ему помощь в прохождении реабилитации, помогаем родителям с документами, по бытовым вопросам. А когда узнали о мечте Александра о военной службе, решили обратиться к сопредседателю регионального штаба ОНФ Андрею Красову, чтобы он помог ему организовать настоящий выезд в армию. Хотя бы на денек, – рассказал капитан команды Молодежки ОНФ Глеб Шабонин.