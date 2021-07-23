Рязанские активисты ОНФ осуществили мечту 21-летнего парня

В Рязани активисты ОНФ осуществили мечту 21-летнего Александра Мартынова. В детстве его большим желанием было стать военным. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения общенародного фронта.
Восемь лет назад молодой рязанец попал в серьезное ДТП. Врачи в последний момент вывели его из комы. Последствия происшествия сказываются на жизни парня до сих пор. У Александра серьезная дисфункция двигательного аппарата, поэтому передвигаться он может только со сторонней помощью.
До аварии молодой человек мечтал стать военным. Активисты ОНФ решили помочь Александру и организовали экскурсию в училище ВДВ. Там он смог пострелять в специальном интерактивном тире.