Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП пятилетней давности

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев ДТП, случившегося 19 октября 2015 года. В этот день в 03:30 на 65-м километре автодороги Шацк – Касимов в Пителинском районе 48-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ-31512, не справился с управлением в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-219010 под управлением 22-летнего жителя Чучковского района.

Водитель автомобиля ВАЗ погиб, второй водитель получил травмы.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят позвонить по телефону в Рязани: 44-46-48.