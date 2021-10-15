Рязанская область продолжает монетизировать инвестиционную привлекательность региона

Власти Рязанской области продолжают работать над созданием максимально удобных условий для прихода в регион инвесторов и над формированием инвестиционного имиджа региона в целом.

Сейчас специалисты АО «Корпорация развития Рязанской области» ведут более 50 инвестпроектов, 10 из которых начали работу в последние полгода.

«Если говорить о сверхзадаче, то мы стремимся создать в области такие условия, чтобы инвесторы со своим бизнесом сами стремились приходить в рязанский регион, развивая тем самым региональную экономику. Поэтому действительно повестка сейчас имеет очень инвестиционный уклон», — заявил губернатор Николай Любимов.

Региональные власти активно продвигают инвестиционные возможности области в рамках бизнес-миссий, тематических презентационных мероприятий и т.д. Так, 7 октября в Торгово-промышленной палате России прошла презентация нашего региона, а днём ранее — подписаны соглашения с компаниями «Яндекс» и Wildberries, которые разместят свои площадки в индустриальном парке «Рязанский» в Рыбновском районе.

Кроме того, были организованы встречи с представителями бизнеса южных регионов России, Урала, Дальнего Востока, состоялись несколько бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья. В Казахстане открылся первый шоурум рязанских производителей и инвестиционного потенциала.

В первом полугодии 2021 года рост привлечения инвестиций составил 133%, или свыше 27 млд. рублей.

Приоритетная инвестиционная площадка в области — это индустриальный парк «Рязанский». Именно здесь интернет-магазин Wildberries разместит свой логистический центр, что позволит создать в регионе 5 тыс. новых рабочих мест. Сейчас на площадке уже осваиваются 17 инвесторов со своими проектами.

Ещё одна зона с особыми условиями для бизнеса — ТОСЭР «Лесной». Его создание ведётся с 2019 года, и в ближайшее время резиденты приступят к реализации своих проектов.

В регионе также работает частно-промышленный парк «Карандаш», специализирующийся на выпуске канцелярской продукции.

В Рязанской области реализуется и целый ряд отдельных частных инвестиционных проектов. Например, в Ряжском районе открылся современный элеватор, в Рыбновском — молочная мегаферма, в Касимовском — завод по производству извести. В Скопинском районе приступают к проекту по производству шести видов препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

На международной конференции «Развитие аэропортов-2021» инвесторы заинтересовались перспективной площадкой с инфраструктурой аэропорта Протасово.