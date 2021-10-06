10.5 C
Рязань
Среда, 6 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанская область представила достижения сельского хозяйства региона на выставке в Подмосковье

Александр Ильин
Рязанская область представила достижения сельского хозяйства региона на выставке в Подмосковье
Фото: Правительство Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Московской области на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» Рязанская область показала сельскохозяйственные достижения региона. Об этом сообщает Правительство Рязанской области.

Рязанская область открыла на выставке отдельный стенд, в оформлении которого принимали участие 33 предприятия региона. Так, на стенде представлены разнообразные товары животноводства и растениеводства. 

В рамках выставки также состоялось обсуждении вопросов государственной поддержки АПК, кадрового обеспечения отрасли и цифровизации сельского хозяйства. 

Отмечается, что в «Золотой осени – 2021» примут участие более 100 экспонентов из разных регионов страны.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,699ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]