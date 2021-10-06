Рязанская область представила достижения сельского хозяйства региона на выставке в Подмосковье

В Московской области на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» Рязанская область показала сельскохозяйственные достижения региона. Об этом сообщает Правительство Рязанской области.

Рязанская область открыла на выставке отдельный стенд, в оформлении которого принимали участие 33 предприятия региона. Так, на стенде представлены разнообразные товары животноводства и растениеводства.

В рамках выставки также состоялось обсуждении вопросов государственной поддержки АПК, кадрового обеспечения отрасли и цифровизации сельского хозяйства.

Отмечается, что в «Золотой осени – 2021» примут участие более 100 экспонентов из разных регионов страны.