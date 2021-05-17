Рязанская НПК провела праздничный концерт для ветеранов

Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла c 76 годовщиной со дня Великой Победы поздравила Рязанская НПК. Для них нефтяники провели праздничный концерт.

К участникам торжества обратился генеральный директор предприятия Сергей Михайлов. Он отметил, что 9 мая 1945 года в истории нашей страны – важная, величественная страница.

76 лет этот день объединяет весь многонациональный советский народ. Ведь на борьбу с фашизмом в 1941 году поднялась вся наша огромная страна — мужчины и женщины, пожилые и дети. Победу ковали и на передовой, и в тылу. Ее ценой стал героизм и мужество наших дедов и прадедов, матерей и бабушек. Наша с вами задача сегодня — сохранить память о великом подвиге нашего народа, — сказал он.

Для ветеранов в праздничный день прозвучали стихи и песни военных лет. Каждый в этот день смог вспомнить своих родных и близких, отстоявших мир.



















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Отметим, что Рязанская НПК принимает активное участие в праздновании 76-летия со дня Победы. На установку каталитического крекинга – одну из самых высоких точек предприятия, в преддверии праздника водрузили знамя Победы – символ доблести поколения фронтовиков. Сотрудники нефтезавода поучаствовали в акции «Диктант Победы». А молодые работники посетили более двадцати ветеранов. Им передали подарки.

Поздравлять ветеранов и тружеников тыла города молодые сотрудники предприятия отправятся на этой неделе, всего навестят и передадут подарки 250 ветеранам.