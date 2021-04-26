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Понедельник, 26 апреля, 2021
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Рязанская группа зажгла в эфире федерального телеканала

7info
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Группа из Рязани «Балалайка 62» приняла участие в шоу «Новая звезда» на федеральном телеканале «Звезда». Передача с участием музыкантов вышла в эфир в субботу, 24 апреля. 

В группе играют и поют Владимир Кудинов, Арсений Сорокин, Наталья Жуковец, Елена Дадаева. Ребят связывает Рязанский музыкальный колледж имени братьев Пироговых. Поют народные и авторские песни в современной аранжировке, а также кавер-версии на популярные российские и зарубежные композиции. 

В программе «Новая звезда» рязанцы исполнили композицию «Хали-гали». За своё выступление они получили 100 баллов. 

В шоу принимают участие представители 85 регионов России, а также ДНР. Главный приз – миллион рублей на профессиональное продвижение. Это уже шестой сезон программы. 

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