Рязанская группа зажгла в эфире федерального телеканала

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Группа из Рязани «Балалайка 62» приняла участие в шоу «Новая звезда» на федеральном телеканале «Звезда». Передача с участием музыкантов вышла в эфир в субботу, 24 апреля.

В группе играют и поют Владимир Кудинов, Арсений Сорокин, Наталья Жуковец, Елена Дадаева. Ребят связывает Рязанский музыкальный колледж имени братьев Пироговых. Поют народные и авторские песни в современной аранжировке, а также кавер-версии на популярные российские и зарубежные композиции.

В программе «Новая звезда» рязанцы исполнили композицию «Хали-гали». За своё выступление они получили 100 баллов.

В шоу принимают участие представители 85 регионов России, а также ДНР. Главный приз – миллион рублей на профессиональное продвижение. Это уже шестой сезон программы.