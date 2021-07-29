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Четверг, 29 июля, 2021
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Рязанская Гордума утвердила Алексея Пустовалова в должности первого вице-мэра

Елена Лобанова
Рязанская Гордума утвердила Алексея Пустовалова в должности первого вице-мэра
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В четверг, 29 июля, депутаты Рязанской Гордумы утвердили в должности первого заммэра, руководителя аппарата администрации Алексея Пустовалова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Алексей Пустовалов родился 3 июня 1983 года в Рязани. Закончил два ВУЗа — Рязанскую сельхозакадемию и РГУ имени Есенина.

В администрацию города пришел работать в 2006 году. В 2017 году стал замруководителем аппарата правительства Рязанской области. На этой должности он проработал до 2021 года.

Женат. Воспитывает двух дочерей.

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