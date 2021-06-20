Рязанская делегация приняла участие в XX Съезде «Единой России»

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Партийное мероприятие в связи со сложной эпидемиологической ситуацией прошло с соблюдением максимальных мер безопасности

19 июня состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В работе приняла участие делегация Рязанской области во главе с лидером рязанских единороссов, главой региона Николаем Любимовым.

В её состав вошли депутаты Госдумы РФ от Рязанской области — председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов, член комитета по образованию и науке Елена Митина, а также член Совета Федерации Игорь Морозов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, секретари местных отделений Захаровского и Ухоловского районов Виктор Косоруков и Надежда Шмаева, представители регионального исполкома «Единой России».

Ключевым событием Съезда стало выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что «Единая Россия» достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию.

Он подробно остановился на стратегических для страны приоритетах, где требуется особое внимание партии, всех её региональных отделений. Это поддержка семей с детьми, молодёжи, в том числе волонтёров, отлично зарекомендовавших себя в период пандемии, развитие здравоохранения, особенно в части укрепления первичного звена, формирование современного образовательного пространства, снижение долговой нагрузки регионов, развитие инфраструктуры, ЖКХ, жилищного строительства, сельских территорий, решение экологических проблем.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в случае успеха на выборах программа партии станет стратегией развития страны на ближайшие пять лет.

На съезде был утверждён список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на сентябрьских выборах в Госдуму РФ, а также основные направления предвыборной программы партии. Теперь документ обсудят в регионах и доработают с учётом предложений, поступивших от граждан и представителей экспертного сообщества.