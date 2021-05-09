5.6 C
Рязань
Воскресенье, 9 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Рязанка ударила ножом сожителя

7info
- Advertisement -

Жительница Рязани получила 5 лет колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело в отношении 46-летней женщины было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. В июне 2020 года рязанка в квартире выпивала вместе с сожителем. В этот момент на телефон ей позвонил неизвестный, мужчина приревновал сожительницу и устроил скандал. В ходе ссоры подсудимая нанесла своему сожителю удар ножом в область живота.

Сначала женщина созналась в содеянном, но на суде изменила показания. Она заявила, что удар ножом был неумышленным. Чтобы смягчить наказание, женщина требовала переквалифицировать статью УК.

– Между тем, совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, ее вина именно в совершении умышленного преступления была полностью доказана, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. 

суд признал рязанку виновной и приговорил к 5 годам колонии. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]