Рязанка ударила ножом сожителя

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Жительница Рязани получила 5 лет колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело в отношении 46-летней женщины было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. В июне 2020 года рязанка в квартире выпивала вместе с сожителем. В этот момент на телефон ей позвонил неизвестный, мужчина приревновал сожительницу и устроил скандал. В ходе ссоры подсудимая нанесла своему сожителю удар ножом в область живота.

Сначала женщина созналась в содеянном, но на суде изменила показания. Она заявила, что удар ножом был неумышленным. Чтобы смягчить наказание, женщина требовала переквалифицировать статью УК.

– Между тем, совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, ее вина именно в совершении умышленного преступления была полностью доказана, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

суд признал рязанку виновной и приговорил к 5 годам колонии. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.