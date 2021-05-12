15 C
Рязань
Среда, 12 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанка пожаловалась заместителю прокурора на нарушения при начислении платы за вывоз ТБО

7info
- Advertisement -

Во вторник, 11 мая, первый заместитель прокурора области Никита Зубко провел личный приём граждан – жителей Александро-Невского района и Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

От жительницы областного центра поступило обращение о нарушениях требований закона при начислении платы за вывоз ТБО и порядка обращения с отходами.

Обратившиеся по видеосвязи жители п. Александро-Невский высказали просьбу принять меры прокурорского реагирования по факту незаконной торговли табачной продукцией вблизи общеобразовательной школы, сообщили о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия улиц Вокзальной и Молодёжной в районном центре.

– По результатам приёма от граждан приняты письменные обращения, по которым организованы проверки, – говорится в сообщении прокуратуры. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]