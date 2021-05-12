Рязанка пожаловалась заместителю прокурора на нарушения при начислении платы за вывоз ТБО

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Во вторник, 11 мая, первый заместитель прокурора области Никита Зубко провел личный приём граждан – жителей Александро-Невского района и Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

От жительницы областного центра поступило обращение о нарушениях требований закона при начислении платы за вывоз ТБО и порядка обращения с отходами.

Обратившиеся по видеосвязи жители п. Александро-Невский высказали просьбу принять меры прокурорского реагирования по факту незаконной торговли табачной продукцией вблизи общеобразовательной школы, сообщили о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия улиц Вокзальной и Молодёжной в районном центре.