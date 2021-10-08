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Пятница, 8 октября, 2021
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Рязанка пожаловалась Елена Сорокиной на голубей

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Рязанка пожаловалась Елена Сорокиной на голубей

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На странице ВКонтакте мэра Рязани Елена Сорокиной появилось сообщение, что на улицах города появилось большое скопление голубей.

Обращение главе администрации оставила местная жительница. Много птиц женщина заметила в районе улиц Есенина и Подгорной. Как она отмечает, голуби – рассадники болезней.

Рязанка заявила, что по поводу голубей обаращась в региональное управление Роспотребнадзора, однако там не предприняли никаких мер.

На обращение рязанки отреагировали в мэрии. Информацию о скоплении птиц передали в управление по делам территорий.

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