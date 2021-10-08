Рязанка пожаловалась Елена Сорокиной на голубей

На странице ВКонтакте мэра Рязани Елена Сорокиной появилось сообщение, что на улицах города появилось большое скопление голубей.

Обращение главе администрации оставила местная жительница. Много птиц женщина заметила в районе улиц Есенина и Подгорной. Как она отмечает, голуби – рассадники болезней.

Рязанка заявила, что по поводу голубей обаращась в региональное управление Роспотребнадзора, однако там не предприняли никаких мер.

На обращение рязанки отреагировали в мэрии. Информацию о скоплении птиц передали в управление по делам территорий.