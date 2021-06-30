Рязанка Александра Ерёмина набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по литературе

- Advertisement -

Выпускница гимназии №5 города Рязани Александра Ерёмина набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по литературе.

В дальнейшем девушка хочет связать свою жизнь с творчеством, сообщила пресс-служба Минобра Рязанской области.

Ерёмина планирует поступать в ВШЭ на направление «Анимация и иллюстрация». В качестве запасного варианта – БФУ им. Канта (также направление «Анимация»), МАХУ («Станковая Живопись»).

Будущим выпускникам рязанка советует не волноваться, ведь спокойствие играет большую роль на экзамене в условиях ограниченного времени.