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Среда, 30 июня, 2021
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Рязанка Александра Ерёмина набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по литературе

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Рязанка Александра Ерёмина набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по литературе
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Выпускница гимназии №5 города Рязани Александра Ерёмина набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по литературе. 

В дальнейшем девушка хочет связать свою жизнь с творчеством, сообщила пресс-служба Минобра Рязанской области.

Ерёмина планирует поступать в ВШЭ на направление «Анимация и иллюстрация». В качестве запасного варианта – БФУ им. Канта (также направление «Анимация»), МАХУ («Станковая Живопись»).

Будущим выпускникам рязанка советует не волноваться, ведь спокойствие играет большую роль на экзамене в условиях ограниченного времени.

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