Рязанец вынесл из квартиры умершей пенсионерки медали Великой Отечественной войны

Рязанец вынес из пустой квартиры в Рязани медали Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области, жители дома на улице Гоголя сообщили правоохранителям о шумном поведении в подъезде неизвестных мужчин. На указанный адрес выехал наряд полиции.

На выходе из дома полицейские встретили компанию мужчин, которые не смогли объяснить, что делали в доме в ночное время. Для составления административных протоколов их доставили в отдел полиции.

Задержанными оказались ранее судимые рязанцы 31 и 24 лет. Один из них отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, убийство и грабёж, другой – по наркотической статье и за изнасилование. Досмотрев мужчин, полицейские обнаружили у одного из них юбилейные медали Великой Отечественной войны и заточку.

Выяснилось, что компания распивала спиртное в подъезде дома. Затем старший из товарищей решил проникнуть в одну из квартир. Он наугад постучался в одну из дверей и, когда никто не ответил, мужчина заточкой повредил замок и вошел внутрь. Квартира оказалась пустой. Её хозяйка недавно скончалась в возрасте 92-х лет.

Злоумышленник обыскал помещение и забрал всё ценное, что там оставалось – латунный браслет и юбилейные медали. Мужчина рассчитывал их продать, однако этот план пресекли правоохранители.