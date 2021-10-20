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Среда, 20 октября, 2021
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Рязанец пожаловался на длительное ожидание результата теста на коронавирус

Александр Ильин

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Житель Рязани выразил недовольство в связи с длительным ожиданием результатов теста на ковид. Соответствующий пост он разместил в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Как пишет автор, он не может получить результат в 11 поликлинике уже 12 дней: с 8 октября. Обращения в Роспотребнадзор также не помогают — там не отвечают на звонки.

По его мнению, таким образом пытаются занизить число заболевших, чтобы не делать выплаты медицинским работникам.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что тоже сталкивались с подобной проблемой в других поликлиниках города.

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