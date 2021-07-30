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Пятница, 30 июля, 2021
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Рязанец пожаловался мэру на дефекты в новостройке в Южном переулке

Елена Лобанова
Рязанец пожаловался мэру на дефекты в новостройке в Южном переулке
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В пятницу, 30 июля, рязанец попросил мэра города помочь решить ряд серьезных проблем в новостройке в Южном переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации. 

Мужчина рассказал, что в 2018 году купил квартиру в доме №8 в Южном переулке. Однако спустя некоторое время выяснилось, что есть проблемы с лоджией. Отлив установлен неправильно, поэтому вода затекает в комнату. Из-за этого в квартире появился грибок. 

Специалисты управления капстроительства рассказали, что у дома еще не закончился гарантийный срок, поэтому застройщика можно обязать устранить все недочеты. 

— Например, жители могут объединиться и подать на строительную компанию в суд. Наши службы окажут в этом вопросе всестороннюю поддержку, – заверила Елена Сорокина.

Еще один рязанец попросил помочь в оформлении земельного участка. Житель дома №27а по улице Орсовской рассказал, что нужный ему объект находится под домом, но имеет несколько собственников. Специалистам управления земельных ресурсов и имущественных отношений было поручено проконсультировать заявителя в этом вопросе.

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