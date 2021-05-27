Рязанец потерял сознание после прививки от коронавируса – соцсети

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Состояние жителя Рязани резко ухудшилось после вакцинации Гам-Ковид-Вак. Рассказ рязанца опубликован в инстаграме.

Мужчина написал, что решил привиться от коронавируса, чтобы поехать за границу. 19 апреля он пришёл в ОКБ и получил первую часть вакцины. все необходимые в таком случае процедуры медики соблюли.

Вечером у пациента повысилась температура. Он сначала не обращал на это внимание, но ночью почувствовал сильную тошноту, пошёл в туалет и потерял сознание.

Первую помощь рязанцу оказала его мать, работающая врачом.

– Хорошо, что мама у меня медик, быстро сделали укол от температуры, капельницу, – рассказал пользователь соцсети.

После этого у мужчины два дня болело тело, затем столько же горло.

Перед второй частью прививки мужчина посоветовался с терапевтом, та отправила его к иммунологу. Врач посоветовала от вакцинации отказаться.

– Я решил сделать прививку, чтобы поехать за границу. Но так как у меня не завершён этап вакцинации, не видать мне сертификата и поездка отменяется, – сообщил рязанец.

В опубликованной в интернете справке написано, что молодой человек – 1994 года рождения.