Рязанец потерял сознание после прививки от коронавируса – соцсети

Состояние жителя Рязани резко ухудшилось после вакцинации Гам-Ковид-Вак. Рассказ рязанца опубликован в инстаграме.
Мужчина написал, что решил привиться от коронавируса, чтобы поехать за границу. 19 апреля он пришёл в ОКБ и получил первую часть вакцины. все необходимые в таком случае процедуры медики соблюли.
Вечером у пациента повысилась температура. Он сначала не обращал на это внимание, но ночью почувствовал сильную тошноту, пошёл в туалет и потерял сознание.
Первую помощь рязанцу оказала его мать, работающая врачом.
После этого у мужчины два дня болело тело, затем столько же горло.
Перед второй частью прививки мужчина посоветовался с терапевтом, та отправила его к иммунологу. Врач посоветовала от вакцинации отказаться.
В опубликованной в интернете справке написано, что молодой человек – 1994 года рождения.