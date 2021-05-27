22.6 C
Рязань
Четверг, 27 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанец потерял сознание после прививки от коронавируса – соцсети

7info
Изображение Angelo Esslinger с сайта Pixabay
- Advertisement -

Состояние жителя Рязани резко ухудшилось после вакцинации Гам-Ковид-Вак. Рассказ рязанца опубликован в инстаграме

Мужчина написал, что решил привиться от коронавируса, чтобы поехать за границу. 19 апреля он пришёл в ОКБ и получил первую часть вакцины. все необходимые в таком случае процедуры медики соблюли. 

Вечером у пациента повысилась температура. Он сначала не обращал на это внимание, но ночью почувствовал сильную тошноту, пошёл в туалет и потерял сознание. 

Первую помощь рязанцу оказала его мать, работающая врачом. 

– Хорошо, что мама у меня медик, быстро сделали укол от температуры, капельницу, – рассказал пользователь соцсети. 

После этого у мужчины два дня болело тело, затем столько же горло. 

Перед второй частью прививки мужчина посоветовался с терапевтом, та отправила его к иммунологу. Врач посоветовала от вакцинации отказаться. 

– Я решил сделать прививку, чтобы поехать за границу. Но так как у меня не завершён этап вакцинации, не видать мне сертификата и поездка отменяется, – сообщил рязанец.

В опубликованной в интернете справке написано, что молодой человек – 1994 года рождения. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,532ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]