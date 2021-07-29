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Четверг, 29 июля, 2021
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Рязанец ограбил мужчину, чтобы подарить смартфон подруге

7info
Рязанец ограбил мужчину, чтобы подарить смартфон подруге
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В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличном ограблении. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью на 31-летнего рязанца на улице Грибоедова напал неизвестный мужчина. Он ударил прохожего и забрал смартфон. Пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители опросили местных жителей и выяснили, что один из них похвастался, что подарил подруге смартфон. 35-летнего мужчину нашли и задержали. Ранее рязанец был неоднократно судим за грабеж и кражи.

Подозреваемый гулял по улице с подругой. На остановке пара увидела человека с телефоном в руках. Дама сообщила, что гаджет ей понравился. Рязанец, не долго думая, вернулся, отобрал гаджет и подарил подруге. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, виновному грозит 7 лет лишения свободы. 

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