Рязанец обвинил сотрудника полиции в избиении

Житель Рязани Денис К. сообщил, что его избил сотрудник полиции, при этом дело завели не на правоохранителя, а на него. Об этом сообщает Рязань.инфо.

Рязанец рассказал, что 2 июля этого года находился в компании друзей. В этот момент поступило сообщение ГЛОНАСС о начале движения автомобиля мужчины. Он вышел на улицу, чтобы разобраться, рядом с машиной находились сотрудники полиции. Они посчитали, что Денис угонщик и доставили его в отдел.

В Советском РОВД у рязанца начали брать отпечатки пальцев, он пытался объяснить, что его данных нет в базе. По мнению Дениса, тогда у правоохранителя возникла личная неприязнь к нему.

Мужчина не отрицает, что был раздражён, но сдать отпечатки в итоге согласился. Его вывели в коридор, там, по словам Дениса, его ударил сотрудник полиции.

Полицейский пояснил, что ударил задержанного, так как подумал, что от может отнять пистолет. Денис категорически с этим не согласен. Тем не менее, уголовное дело на рязанца завели.

Ситуацию РИА «7 новостей» прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области.