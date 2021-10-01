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Пятница, 1 октября, 2021
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Рязанец обвинил сотрудника полиции в избиении

7info
Рязанец обвинил сотрудника полиции в избиении
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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Житель Рязани Денис К. сообщил, что его избил сотрудник полиции, при этом дело завели не на правоохранителя, а на него. Об этом сообщает Рязань.инфо.

Рязанец рассказал, что 2 июля этого года находился в компании друзей. В этот момент поступило сообщение ГЛОНАСС о начале движения автомобиля мужчины. Он вышел на улицу, чтобы разобраться, рядом с машиной находились сотрудники полиции. Они посчитали, что Денис угонщик и доставили его в отдел.

В Советском РОВД у рязанца начали брать отпечатки пальцев, он пытался объяснить, что его данных нет в базе. По мнению Дениса, тогда у правоохранителя возникла личная неприязнь к нему.

Мужчина не отрицает, что был раздражён, но сдать отпечатки в итоге согласился. Его вывели в коридор, там, по словам Дениса, его ударил сотрудник полиции.

Полицейский пояснил, что ударил задержанного, так как подумал, что от может отнять пистолет. Денис категорически с этим не согласен. Тем не менее, уголовное дело на рязанца завели.

Ситуацию РИА «7 новостей» прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области.

— Московским МСО Рязани проведена проверка по факту неправомерных, по мнению заявителя, действий сотрудников отдела полиции. Версия заявителя не подтвердилась, по результата проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — сообщила представитель СК.

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