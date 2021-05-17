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Понедельник, 17 мая, 2021
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Рязанец может сесть на четыре года за хищение шоколадок

7info
грабёж в Новомичуринске
Изображение jacqueline macou с сайта Pixabay
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30-летний неработающий житель Новомичуринска стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.161 УК РФ (грабёж). Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Преступление совершено вечером 14 мая. На улице Волкова Новомичуринска мужчина пронёс мимо кассы «Пятёрочки» под одеждой 10 шоколадок стоимостью 190 рублей штука. В последний момент его заметили, директор пыталась догнать злоумышленника, но он скрылся в соседнем доме.

Полиция вычислила подозреваемого быстро. Правда, к этому моменту он уже успел съесть часть шоколада.

– Решил побаловать семью сладеньким, – объяснил 30-летний неработающий мужчина свой поступок.

Грабёж грозит новомичуринцу  4 годами колонии.

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