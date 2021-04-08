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Четверг, 8 апреля, 2021
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Рязанец два года не платил налоги и лишился грузовика

7info7

Судебные приставы арестовали у рязанца автомобиль за неоплаченные налоги. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

Мужчина «копил» долги по налоговым платежам с 2019 года. Так как оплачивать задолженность он не спешил, судебные приставы арестовали его автомобиль.

Арест на Hyundai Porter 2012 года выпуска наложили в присутствии понятых. Автомобиль оставили собственнику на ответственное хранение без права отчуждения.

Рязанцам судебные приставы порекомендовали проверять наличие задолженностей на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также использовать возможности мобильного приложения «ФССП России».

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