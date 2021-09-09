Рязанцы выбирают электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. В ней содержатся сведения о месте работы, должности, датах приема, увольнения и перевода на другую должность, реквизиты документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. Об этом сообщила пресс-служба ПФР по Рязанской области.

Для всех работающих граждан переход к новому формату ведения сведений о трудовой деятельности добровольный. Исключением являются только те, кто впервые устраивается на работу с 2021 года — для них сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Рязанцы, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

При выборе гражданином бумажного варианта ведения трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в ее бумажную версию. Для работников, не подавших заявление о выборе варианта ведения сведений о трудовой деятельности, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Получить сведения, содержащиеся в электронной трудовой книжке можно:

— на сайте ПФР (pfr.gov.ru) в личном кабинете застрахованного лица с помощью электронного сервиса «Проверить историю своей трудовой деятельности»;

— на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) выбрав услугу на сервисе ПФР «Выписка из электронной трудовой книжки»;

— в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В Рязанской области более 47 тысяч работающих граждан сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки.