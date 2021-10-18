Рязанцы установили рекорд России по плаванию в категории «Мастерс»

Рязанские пловцы установили новый рекорд России на XXII Открытом первенстве Тверской области по плаванию в категории «Мастерс». Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования проходили 16-17 октября в городе Торжок. Рязанская команда «Мещера» выступала в самой младшей возрастной категории — 25-29 лет.

Новый рекорд спортсмены установили в мужской эстафете 4*200 вольным стилем. Они проплыли дистанцию за 8 минут 59.66 секунд. Рекорд предыдущего года составлял 9 минут 16.99 секунд.

Участники команды — Дмитрий Баренин, Андрей Кубанков, Денис Глебов и Сергей Цынкин — также показали высокие результаты в личных заплывах.