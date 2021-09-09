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Четверг, 9 сентября, 2021
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Рязанцы стали чаще расплачиваться картами

Екатерина Приведенцева
Рязанцы стали чаще расплачиваться картами

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За первые 6 месяцев 2021 года жители Рязанской области совершили более 191 млн операций по банковским картам на 338 млрд рублей. Рязанцы пользовались картами как на территории региона, так и за его пределами.

Держатели карт снимали средства в банкоматах менее чем в 5% случаев. Часть операций — это переводы с карты на карту. А три четверти — оплата товаров или услуг (148 млн операций на общую сумму 104,3 млрд рублей).

В Рязанской области жители региона и его гости только в организациях торговли и услуг совершили более 106,7 млн операций на 75,3 млрд рублей, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средний чек по итогам полугодия составил 718 рублей. Безналичные платежи стали привычным повседневным инструментом. В частности, этому способствует расширение инфраструктуры: в области более 25 тысяч устройств, принимающих карты, таких как банкоматы, платежные и электронные терминалы.

Представители бизнеса, которые продают товары или оказывают услуги, могут использовать не только традиционный эквайринг, но и сервисы Системы быстрых платежей, — напоминает заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин. — Это не требует дополнительного оборудования, затраты на подключение минимальны. Клиенту для оплаты достаточно перейти по платежной ссылке или отсканировать QR-код, деньги на счет продавца поступят моментально. 

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