Рязанцы стали чаще покупать квартиры в Рыбном

Жители Рязани стали чаще покупать квартиры не в областном центре, а за его пределами. Наиболее выгодный вариант по соотношению цены к качеству можно найти в Рыбном. Эту информацию подтвердили заместитель главы администрации Рыбновского района Елена Фирсова и заместитель генерального директора строительной компании «Реконструкция» Ольга Артюшина в рамках круглого стола, посвященного перспективам реализации строительных проектов в Рыбном и возможностям улучшения жилищных условий за счет действующих программ кредитования с господдержкой.

Рыбновский район непосредственно граничит с Рязанью, поэтому обладает хорошей транспортной доступностью. По словам Елены Фирсовой, в районе активно развиваются различные инвестиционные проекты.

— В 2020 году в Рыбновском районе начали работать распределительный центр компании «X5 Retail Group» и ООО «АгроАвто». Несколько лет назад в Рыбном построили завод высокопрочного крепежа «Бервел». Все это позволило создать дополнительные рабочие места и обеспечить людей стабильной зарплатой на достаточном уровне, — сообщила Елена Фирсова.

Привлекательность Рыбновского района кроется в близком расположении к Рязани. 25-минутная дорога позволяет как местным жителям работать в областном центре, так и наоборот.

Город «не стоит на месте». По словам Елены Фирсовой, 75% муниципального бюджета идет на развитие социальной сферы.

— Недавно дополнительно построили детский сад и две пристройки к зданиям дошкольных учреждений. Мы постоянно анализируем потребность, ищем площадки для строительства или реконструкции социальных объектов, -отметила замглавы администрации района.

Рыбное может предложить и современные жилищные комплексы. Строительная компания «Реконструкция» планирует построить в райцентре около 100 000 квадратных метров жилья.

По словам заместителя гендиректора строительной компании»Реконструкция» Ольги Артюшиной, в последние годы Рыбное активно развивается. Если лет десять назад были штучные продажи квартир жителями Рязани, то сейчас уже 25-30% покупателей в комплексах – рязанцы, переезжающие в Рыбное.

— Уникальность наших жилых комплексов состоит в том, что в концепцию проектов заложена идея дать человеку максимальное качество жизни, наполненное положительными эмоциями, комфортом, воздухом, — отметила Ольга Артюшина.

В ЖК от «Реконструкции» закрытые территории, оборудованные круглосуточным видеонаблюдением и автоматическими воротами. Дома оснащены новейшей системой «Умный дом», которая посредством установленного мобильного приложения позволяет просматривать видео скамер наблюдения и управлять воротами через смартфон.

— Нам удалось обеспечить своих жильцов достаточным количеством парковочных мест, которые находятся на закрытой территории квартала, но вдали от детских зон. Реализованная концепция «Двор без машин» наилучшим образом отвечает современным тенденциям расстановки приоритетов на качестве жизни и безопасности, — рассказала Ольга Артюшина.

Неоспоримый плюс квартир от «Реконструкции» – отделка White Box,которая позволяет покупателям экономить время и деньги при ремонте. Квартиры сдаются с выполненной улучшенной штукатуркой и шпаклеванием стен, высококачественной стяжкой пола, установленными энергосберегающими стеклопакетами, утепленной металлической дверью.

Дома предусматривают индивидуальное отопление квартир и оснащены итальянскими котлами, в каждой комнате установлены воздухоприточные клапаны, в ванных комнатах — теплые полы. Есть и услуга чистовой отделки, стоимость которой можно включить в ипотеку.

Рязанцев подкупает и небольшая стоимость жилья. Квадратный метр в Рыбном на 25% — 30% дешевле, чем в областном центре. Сэкономить можно и на ипотеке. В рамках сотрудничества Сбербанка и строительной компании»Реконструкция» покупатели имеют возможность претендовать на пониженную ипотечную ставку. Так даже с минимальным первоначальным взносом можно купить квартиру с ежемесячным платежом менее 8 000 рублей, отметил начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.