Рязанцы стали чаще покупать квартиры в Рыбном

Жители Рязани стали чаще покупать квартиры не в областном центре, а за его пределами. Наиболее выгодный вариант по соотношению цены к качеству можно найти в Рыбном. Эту информацию подтвердили заместитель главы администрации Рыбновского района Елена Фирсова и заместитель генерального директора строительной компании «Реконструкция» Ольга Артюшина в рамках круглого стола, посвященного перспективам реализации строительных проектов в Рыбном и возможностям улучшения жилищных условий за счет действующих программ кредитования с господдержкой.
Рыбновский район непосредственно граничит с Рязанью, поэтому обладает хорошей транспортной доступностью. По словам Елены Фирсовой, в районе активно развиваются различные инвестиционные проекты.
Привлекательность Рыбновского района кроется в близком расположении к Рязани. 25-минутная дорога позволяет как местным жителям работать в областном центре, так и наоборот.
Город «не стоит на месте». По словам Елены Фирсовой, 75% муниципального бюджета идет на развитие социальной сферы.
Рыбное может предложить и современные жилищные комплексы. Строительная компания «Реконструкция» планирует построить в райцентре около 100 000 квадратных метров жилья.
По словам заместителя гендиректора строительной компании»Реконструкция» Ольги Артюшиной, в последние годы Рыбное активно развивается. Если лет десять назад были штучные продажи квартир жителями Рязани, то сейчас уже 25-30% покупателей в комплексах – рязанцы, переезжающие в Рыбное.
В ЖК от «Реконструкции» закрытые территории, оборудованные круглосуточным видеонаблюдением и автоматическими воротами. Дома оснащены новейшей системой «Умный дом», которая посредством установленного мобильного приложения позволяет просматривать видео скамер наблюдения и управлять воротами через смартфон.
Неоспоримый плюс квартир от «Реконструкции» – отделка White Box,которая позволяет покупателям экономить время и деньги при ремонте. Квартиры сдаются с выполненной улучшенной штукатуркой и шпаклеванием стен, высококачественной стяжкой пола, установленными энергосберегающими стеклопакетами, утепленной металлической дверью.
Дома предусматривают индивидуальное отопление квартир и оснащены итальянскими котлами, в каждой комнате установлены воздухоприточные клапаны, в ванных комнатах — теплые полы. Есть и услуга чистовой отделки, стоимость которой можно включить в ипотеку.
Рязанцев подкупает и небольшая стоимость жилья. Квадратный метр в Рыбном на 25% — 30% дешевле, чем в областном центре. Сэкономить можно и на ипотеке. В рамках сотрудничества Сбербанка и строительной компании»Реконструкция» покупатели имеют возможность претендовать на пониженную ипотечную ставку. Так даже с минимальным первоначальным взносом можно купить квартиру с ежемесячным платежом менее 8 000 рублей, отметил начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.