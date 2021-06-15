Рязанцы сдали ЕГЭ по обществознанию

В Рязанской области продолжается основной период сдачи единого госэкзамена – 15 июня прошёл ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минобра.
По словам заместителя министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольги Васиной, экзаменационная кампания проходит в штатном режиме.
Заявления на сдачу ЕГЭ по обществознанию подали 2689 человек. Для его проведения сформировали 28 пунктов, в том числе 2 из них на дому.
Напомним, что свои результаты по обществознанию участники ЕГЭ узнают не позднее 30 июня.