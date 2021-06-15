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Вторник, 15 июня, 2021
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Рязанцы сдали ЕГЭ по обществознанию

7info
Фото: министерство образования и молодёжной политики Рязанской области
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В Рязанской области продолжается основной период сдачи единого госэкзамена – 15 июня прошёл ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минобра. 

По словам заместителя министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольги Васиной, экзаменационная кампания проходит в штатном режиме.

Заявления на сдачу ЕГЭ по обществознанию подали 2689 человек. Для его проведения сформировали 28 пунктов, в том числе 2 из них на дому.

Напомним, что свои результаты по обществознанию участники ЕГЭ узнают не позднее 30 июня.

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