Рязанцы рассказали, каких звёзд хотели бы видеть на корпоративах

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Исследователи hh.ru выяснили, кого бы рязанцы хотели видеть на корпоративе. Меньше всего голосов набрала Ольга Бузова.

Больше всего голосов житель Рязанской области отдали за то, чтобы на корпоративе вовсе не было известных русских исполнителей. Для большинства опрошенных самое главное в программе – хороший ведущий, активные и интеллектуальные игры.

Некоторые рязанцы всё же проголосовали за росийских исполителей. Например, это Би-2, Руки вверх, Little Big. Меньше всего на своих корпоративах рязанцы хотят видеть оказались Ольгу Бузову, Филипп Киркорова, Манижу и Моргенштерна.