Рязанцы простились с Юрием Земцовым

Жители Рязани простились с Почётным гражданином города, Заслуженным машиностроителем РФ Юрием Петровичем Земцовым, ушедшим из жизни 26 марта.

Проститься с Юрием Земцовым приехали бывшие коллеги, депутаты Рязанской городской Думы, представители органов власти, общественных организаций. На церемонии прощания глава муниципального образования Юлия Рокотянская отметила вклад Юрия Петровича в развитие Рязани, высочайший профессионализм, колоссальный опыт и выразила глубокие соболезнования родным и близким, ообщила пресс-служба РГД,

Юрий Земцов на протяжении нескольких десятилетий возглавлял завод САМ. Заняв эту должность в октябре 1968 года, за короткое время он сумел правильно расставить кадры, организовать производство, обеспечить внедрение автоматизированной системы управления производством (АСУП) не только на основном производстве, но и в материально-техническом снабжении, комплектации и экономических службах. Завод вошел в число передовых предприятий приборостроения.

В 1970-х гг. под руководством Земцова была произведена реконструкция завода, что позволило выйти на более высокий уровень выпускаемой продукции: вычислительной техники, контрольно-кассовых машин, товаров народного потребления; был освоен выпуск десятков новых, сложнейших изделий. На предприятии строились новые корпуса, приобреталось современное оборудование, развивалась внешнеторговая деятельность, внедрялись новые формы работы с потребителем.

В 1981 г. за высокие достижения коллектив завода был награжден орденом Ленина. С октября 1986 по сентябрь 1997 г. Юрий Петрович исполнял обязанности генерального директора предприятия; с ноября 1997 по май 2001 г. он — заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям ПРО САМ.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими медалями, орденом КПРФ «Партийная доблесть». В марте 1980 г. удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ».

Решением Рязанского городского Совета в сентябре 1997 г. Юрию Земцову присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».