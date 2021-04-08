Рязанцы проплыли на льдине по Оке 9 километров

Девять километров по Оке на льдине проплыли рязанцы, сообщает ТКР. Ранее видео экстремалов появилось в социальных сетях.

Необычный сплав устроил Кирилл Буженин с другом. Стартовали от озера Колпино, 9 километров по Оке проплыли за 5 часов.

Буженин ездил до Памира на мотоцикле, ночевал в палатке в 20-градусный мороз. Рязанец ведёт собственный канал на Ютубе.

Сплав на льдине получился спонтанным. Рязанцы выпилили кусок льда, взяли необходимое спасательное снаряжение и небольшую лодку. Повторять заплыв Буженин не советует — опасно.