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Четверг, 8 апреля, 2021
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Рязанцы проплыли на льдине по Оке 9 километров

7info

Девять километров по Оке на льдине проплыли рязанцы, сообщает ТКР. Ранее видео экстремалов появилось в социальных сетях.

Необычный сплав устроил Кирилл Буженин с другом. Стартовали от озера Колпино, 9 километров по Оке проплыли за 5 часов.

Буженин ездил до Памира на мотоцикле, ночевал в палатке в 20-градусный мороз. Рязанец ведёт собственный канал на Ютубе.

Сплав на льдине получился спонтанным. Рязанцы выпилили кусок льда, взяли необходимое спасательное снаряжение и небольшую лодку. Повторять заплыв Буженин не советует — опасно.

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