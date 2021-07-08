Рязанцы пройдут по маршруту Германа Аляскинского в честь дня рождения святого

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Рязанцы пройдут по маршруту «Кадом — Саров -Валаам» в честь дня рождения Германа Аляскинского. Именно по этому маршруту шел первый православный святой русской Америки.

Ранее 2021 год объявили годом Германа Аляскинского. В рамках 270-летия со дня рождения святого в Рязанской области пройдут памятные мероприятия. В их числе и поход по маршруту уроженца Кадомского района.

Переход стартует 18 июля и завершится 2 августа. В нем примут участие около 30 человек, из которых больше половины — дети.

— Президентский грант помог нам организовать этот переход. Мы смогли купить катамаран, мотор. Самое главное — мы смогли объединить и детей, и инструкторов, которые готовы совершить подвиг, — сказал председатель межрегионального союза патриотических объединений «Небесный купол» священник Михаил Егоров.

По его словам, в походе планируют доносить жизненные ценности, рассказывать историю России и православия детям.

Участники похода будут сплавляться по рекам на катамаранах, а вечерами слушать рассказы и песни о Германе Аляскинском.