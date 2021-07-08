Рязанцы пройдут по маршруту Германа Аляскинского в честь дня рождения святого

Рязанцы пройдут по маршруту «Кадом — Саров -Валаам» в честь дня рождения Германа Аляскинского. Именно по этому маршруту шел первый православный святой русской Америки.
Ранее 2021 год объявили годом Германа Аляскинского. В рамках 270-летия со дня рождения святого в Рязанской области пройдут памятные мероприятия. В их числе и поход по маршруту уроженца Кадомского района.
Переход стартует 18 июля и завершится 2 августа. В нем примут участие около 30 человек, из которых больше половины — дети.
По его словам, в походе планируют доносить жизненные ценности, рассказывать историю России и православия детям.
Участники похода будут сплавляться по рекам на катамаранах, а вечерами слушать рассказы и песни о Германе Аляскинском.