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Понедельник, 13 сентября, 2021
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Рязанцы пробежали «Соборную версту»

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Рязанцы пробежали «Соборную версту»

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12 сентября в Кремлёвском парке состоялся  кросс «Рязанская соборная верста».

Участие в соревнованиях приняли 850 легкоатлетов из Рязани, Касимова, Скопина, Кораблина, Михайлова и других населённых пунктов. Поприветствовал спортсменов начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов.

По итогам соревнований в элитном забеге на дистанции 6 верст у мужчин 1 место занял Вадим Шичков (РГАТУ), 2 место – Алексей Ефремкин (г. Рязань), 3 место – Дмитрий Махнев (АПУ).

В элитном забеге на дистанции 3 версты у женщин 1 место с минутным запасом по времени заняла Светлана Аристархова (СШОР «Олимпиец»), 2 место – Татьяна Сычева (РГТАУ), 3 место – Ирина Сизова (РГАТУ).

Победители и призеры в своих возрастных группах также получили награды от организаторов.

  • Рязанцы пробежали «Соборную версту»
  • Рязанцы пробежали «Соборную версту»
  • Рязанцы пробежали «Соборную версту»
  • Рязанцы пробежали «Соборную версту»
  • Рязанцы пробежали «Соборную версту»
  • Рязанцы пробежали «Соборную версту»
  • Рязанцы пробежали «Соборную версту»

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