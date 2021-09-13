Рязанцы пробежали «Соборную версту»

12 сентября в Кремлёвском парке состоялся кросс «Рязанская соборная верста».

Участие в соревнованиях приняли 850 легкоатлетов из Рязани, Касимова, Скопина, Кораблина, Михайлова и других населённых пунктов. Поприветствовал спортсменов начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов.

По итогам соревнований в элитном забеге на дистанции 6 верст у мужчин 1 место занял Вадим Шичков (РГАТУ), 2 место – Алексей Ефремкин (г. Рязань), 3 место – Дмитрий Махнев (АПУ).

В элитном забеге на дистанции 3 версты у женщин 1 место с минутным запасом по времени заняла Светлана Аристархова (СШОР «Олимпиец»), 2 место – Татьяна Сычева (РГТАУ), 3 место – Ирина Сизова (РГАТУ).

Победители и призеры в своих возрастных группах также получили награды от организаторов.