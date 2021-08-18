Рязанцы привыкли покупать онлайн продукты в супермаркетах, заказывать туристические путевки и знакомиться

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МТС Банк изучил, как изменились онлайн-траты жителей Рязанской области во втором квартале текущего года.

Специалисты МТС Банка провели анализ изменений онлайн-трат рязанцев во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Исследование было основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Рязанской области. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов.

Аналитики выделили категории, в которых жители региона активно расплачиваются онлайн. В топ-5 категорий вошли: турагентства, доставка товаров из супермаркетов, сервисы знакомств, аптеки и заказ мебели.

Так, по итогам второго квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный прирост по количеству транзакций в онлайне показали туристические агентства – в 7,2 раза, но средний чек при этом снизился на 7% до 18 900 рублей. Такая активность связана с тем, что открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками. Снижение среднего чека аналитики банка связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

На втором месте оказались супермаркеты – прирост 6,3 раза. Ритейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Рязанцы оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам.

В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей год к году также сервисы знакомств – увеличение в 4,7 раза. Примечательно, что средний чек на сервисах знакомств вырос практически в два раза до 870 рублей. Также отметим, что доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств, удвоилась.

Изменения в характере покупок коснулись магазинов одежды и обуви. Если прошлой весной они были лидерами по росту онлайн-продаж, то в 2021 году существенно откатились обратно в традиционный формат торговли. Во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. На сегодняшний день рост значительно замедлился и составляет во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 73%. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 26%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 14% до 1480 рублей, а на обувь – 20% до 5220 рублей.

*Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Рязанской области. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов, совершенные с помощью онлайн-оплаты банковской картой, в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.