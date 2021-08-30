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Понедельник, 30 августа, 2021
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Рязанцы приняли участие в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Елена Лобанова
Рязанцы приняли участие в шоу "Новые танцы" на ТНТ

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Пара из Рязани приняла участие в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Премьера программы состоялась в субботу, 28 августа. 

Саша Кузнецова и Макс Павлов рассказали, что они танцуют в паре уже 7 лет. По словам молодого человека, «Новы танцы» — способ встрепенуться и уйти от рутины. 

Членам жюри рязанцы показали румбу. Иван Дорн подчеркнул, что танцорам удалось передать страсть и любовь, что заложены в этом направлении. 

Жюри пришлось выбирать между рязанцами и танцорами из Москвы. Вторая пара поразила Мигеля, Ивана Дорна и Сергея Лазарева сильнее. Жюри единогласно выбрало победителем танцоров из Москвы.

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