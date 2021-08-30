Рязанцы приняли участие в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Пара из Рязани приняла участие в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Премьера программы состоялась в субботу, 28 августа.

Саша Кузнецова и Макс Павлов рассказали, что они танцуют в паре уже 7 лет. По словам молодого человека, «Новы танцы» — способ встрепенуться и уйти от рутины.

Членам жюри рязанцы показали румбу. Иван Дорн подчеркнул, что танцорам удалось передать страсть и любовь, что заложены в этом направлении.

Жюри пришлось выбирать между рязанцами и танцорами из Москвы. Вторая пара поразила Мигеля, Ивана Дорна и Сергея Лазарева сильнее. Жюри единогласно выбрало победителем танцоров из Москвы.