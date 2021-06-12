Рязанцы попросили сделать в Лесопарке площадку для выгула собак

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Началось общественное обсуждение благоустройства объектов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». До 15 июля рязанцы смогут высказать свои пожелания по благоустройству Лесопарка.

Напомним, Лесопарк по результатам рейтингового голосования вошёл в перечень территорий, которые необходимо привести в порядок в 2022 году. Подразумевается благоустройство территории от моста до разворотного круга троллейбуса.

Уже сейчас рязанцы просят оборудовать дорожки для катания на велосипедах, самокатах и детских мотоциклах. Кроме того, горожане предлагают сделать в Лесопарке площадку для выгула собак.

На этапе проектирования нужно учитывать мнения горожан, – отметил депутат Госдумы Андрей Красов, осмотрев территорию Лесопарка. – Предстоит найти компромисс мнений спортсменов, молодёжи, посетителей с детьми разного возраста, пожилых граждан, предпочитающих спокойный досуг.

В мэрии рязанцев заверяют: благоустройство Лесопарка продолжится без вреда для деревьев и без их вырубки. Широкое общественное обсуждение проекта запланировано на конец июня.