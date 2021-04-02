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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанцы отметили Международный день птиц

Валерия Мединская

В четверг, 1 апреля, в школе-интернате №26 прошёл праздник, посвящённый Международному дню птиц. Как отмечает пресс-служба городской администарции, мероприятие состоялось в рамках реализации социального проекта «Город Будущего», направленного на адаптацию детей-инвалидов в обществе.

Дети приняли участие в мастер-классах, посмотрели тематический фильм и поучаствовали в познавательной викторине.

Собравшихся поздравили представители депутатского корпуса и министерства труда и социальной защиты населения региона.

Международный день птиц – экологический праздник, привлекающий внимание к сохранению видового разнообразия и численности птиц. Он возник в США в 1894 году, затем пришел в Европу, а сегодня в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» проходит во многих странах мира.

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