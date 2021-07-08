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Четверг, 8 июля, 2021
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Рязанцы обсудили обустройство велоструктуры Лесопарка

7info7
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6 июля в рязанском Лесопарке велосипедисты, активисты различных организаций, неравнодушные жители города собрались для обсуждения обустройства велодорожек и разделения их с пешеходной зоной.

По проекту архитекторов предполагается, что основную дорогу Лесопарка разделят на две части: левая сторона превратится в две полосы для велосипедистов, по правой стороне смогут передвигаться пешеходы. Кроме того, планируется обустройство дорожки для бега.

На встрече также присутствовали сотрудники ГИБДД, которые обратили внимание на безопасность дорожного движения.

Основой задачей стало разделение трёх зон: пошеходной, беговой и велосипедной.

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