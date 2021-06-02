Рязанцы могут увидеть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности

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Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включено более 1,8 тыс организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Публикация перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Сейчас в списке представлены сведения о компаниях, выявленных начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться.

В списке можно найти и компании, действующие на территории Рязанской области. Так, Банк России обнаружил признаки нелегальной финансовой деятельности у комиссионного магазина «Победа». Работающие под этим брендом индивидуальные предприниматели выдавали рязанцам деньги сразу после оценки вещей (ювелирных изделий, бытовой техники, электроники и т.д.), не дожидаясь их реализации. Это уже не комиссия, а выдача потребительского займа под залог имущества, то есть деятельность, схожая с ломбардной, в отсутствие права на ее осуществление.

Подобные схемы опасны тем, что клиент может потерять заложенные вещи, а штрафные проценты ничем не ограничены, — разъясняет управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – В отличие от таких фирм легальные ломбарды, которые получили такой статус и входят в соответствующий реестр Банка России, не могут увеличивать ставку по займу, предусмотренную договором, ухудшать условия хранения вещей, брать плату за хранение. Кроме того, они должны страховать имущество и предоставить заемщику возможность выкупить залог.

Кроме того, в списке есть компании, которые работают через Интернет, а значит, их клиентами могут стать представители любого региона. Один из примеров – проект под наименованием «SYNERGY». Организаторы заявляют, что помогают покупать дорогостоящие товары, от автомобилей и квартир до организации свадебного торжества и пластических операций, с огромными скидками (от 35 до 70%). По мнению Банка России, деятельность проекта «SYNERGY» несет значительные социальные риски и может повлечь причинение материального ущерба гражданам России.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами и иностранными регуляторами для применения иных мер. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора с компанией всегда проверять, легально ли она предоставляет финансовые услуги.