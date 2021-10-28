Рязанцы могут арендовать абонементные ячейки в почтовых отделениях области

Всего на территории Рязанской области арендовать ячейку можно в 32 отделениях почтовой связи, в том числе в 23 в городе Рязани. На сегодняшний день в регионе услугой пользуются более 500 клиентов.

Услуга полезна для получателей большого количества корреспонденции. Почту из абонементной ячейки можно забрать без очереди в любое время в часы работы отделения. Выбрать и забронировать услугу можно удаленно.

Если же на адрес абонементного ящика поступит посылка, заказное письмо или заказной мелкий пакет — в ячейку положат извещение. Получить отправление можно будет у оператора почтового отделения, предъявив извещение, доверенность от организации или удостоверение личности.

На специальном сайте Почты России abox.pochta.ru клиент сможет ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу, выбрать наиболее территориально удобные почтовые отделения, оснащенные абонементными шкафами, увидеть, есть ли в них свободные ячейки, и оформить бронь.

В личном кабинете физические лица могут забронировать абонементный ящик и сразу оплатить услугу, а юридические лица — распечатать бланк платежного поручения и внести оплату через банк. Ключ от ячейки пользователь получает после заверения личной подписью.

Напомним, ячейки абонементных почтовых шкафов можно использовать для получения без очередей писем, открыток, бандеролей, газет и журналов в отделениях Почты России. Такие ячейки особенно удобны для корпоративных клиентов – можно арендовать сразу несколько абонементных ящиков, чтобы разделить корреспонденцию, например, по темам или ответственным сотрудникам.

Для физических лиц, помимо прочего, сервис удобен тем, что они могут не называть отправителям свой персональный адрес и пользоваться абонементным ящиком в отделении. Инвалиды, пенсионеры и ветераны ВОВ имеют возможность оформить услугу в два раза дешевле стандартного тарифа.

На почтовых отправлениях, высылаемых на абонементный ящик, нужно указать короткий адрес: индекс, город и номер ячейки. Абонементные ящики закрываются на ключ, что обеспечивает сохранность корреспонденции.